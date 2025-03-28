Мощный поток воды смыл людей в Мьянме после землетрясения и попал на видео

Мощный поток воды смыл людей в Мьянме после землетрясения

В Мьянме мощный поток воды из бассейна в многоэтажном здании смысл людей с улицы. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

В результате подземных толчков вода из бассейнов, расположенных на крышах высоток, начала водопадами переливаться через края зданий и заливать улицы. На кадрах поток буквально смывает около десятка убегающих от потока людей.

В пятницу, 28 марта, на Мьянму обрушились сразу два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Толчки ощутили и жители соседнего Таиланда. В Бангкоке объявили режим ЧП и временно закрыли аэропорты, инфраструктура города серьезно пострадала.

Ранее сообщалось, что после обрушения строящегося 30-этажного здания под обломками застряли более 40 человек. Спасатели пытаются высвободить пострадавших.