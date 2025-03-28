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14:46, 28 марта 2025Россия

Москалькова сообщила о возвращении с Украины троих россиян

Москалькова: Трое россиян возвращаются домой с территории Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Трое россиян возвращаются домой с территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

По словам омбудсмена, в Смоленскую область вернется пожилая женщина, которая до этого находилась в Сумах. Еще двое россиян — семейная пара — вернутся в Нижегородскую область.

В качестве ответного шага на Украину будут возвращены женщина и двое детей, добавила Москалькова.

Ранее Москалькова анонсировала возвращение в Россию 25 жителей Курской области, ранее вывезенных на Украину.

ЖЗЛ
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