Москалькова сообщила о возвращении с Украины троих россиян

Москалькова: Трое россиян возвращаются домой с территории Украины

Трое россиян возвращаются домой с территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

По словам омбудсмена, в Смоленскую область вернется пожилая женщина, которая до этого находилась в Сумах. Еще двое россиян — семейная пара — вернутся в Нижегородскую область.

В качестве ответного шага на Украину будут возвращены женщина и двое детей, добавила Москалькова.

Ранее Москалькова анонсировала возвращение в Россию 25 жителей Курской области, ранее вывезенных на Украину.