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18:50, 28 марта 2025Бывший СССР

На Украине экс-заммэра нашли с пулевым ранением в голову

«Страна.ua»: экс-заммэра Каменского Плахотника нашли с пулевым ранением в голову
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший заместитель мэра Каменского в Днепропетровской области Украины Александр Плахотник был найден с пулевым ранением в голову. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», — передает издание слова члена областной ячейки партии Владимира Федорова.

Как отмечает издание, Плахотник баллотировался в Верховную Раду и возглавлял водоканал, а его жена является депутатом областного совета.

14 марта в Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. Сергей Шалаев, подозреваемый в убийстве, признал вину во время судебного заседания.

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