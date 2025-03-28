На Украине экс-заммэра нашли с пулевым ранением в голову

«Страна.ua»: экс-заммэра Каменского Плахотника нашли с пулевым ранением в голову

Бывший заместитель мэра Каменского в Днепропетровской области Украины Александр Плахотник был найден с пулевым ранением в голову. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», — передает издание слова члена областной ячейки партии Владимира Федорова.

Как отмечает издание, Плахотник баллотировался в Верховную Раду и возглавлял водоканал, а его жена является депутатом областного совета.

14 марта в Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. Сергей Шалаев, подозреваемый в убийстве, признал вину во время судебного заседания.