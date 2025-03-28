Названы пять самых популярных у россиян вредных продуктов

Сервис «Пакет» от Х5: Сладости есть в продуктовой корзине 89 процентов россиян

Сервис «Пакет» от Х5 провел масштабный опрос и выяснил, какую вредную еду чаще всего покупают россияне. Пять самых популярных у жителей страны неполезных продуктов названы в результатах этого опроса, поступивших в «Ленту.ру».

Отмечается, что сладости есть в продуктовых корзинах 89 процентов россиян. При этом более трети участников опроса (39 процентов) мечтают отказаться от них. Кроме того, 81 процент жителей страны сообщил, что регулярно покупает жареные блюда, а 76 процентов — фастфуд. В топ-5 популярных вредных продуктов также вошли полуфабрикаты и газировка, их выбрали 75 и 69 процентов участников опроса соответственно.

Большая часть россиян задумывается о том, чтобы поменять рацион: около трети респондентов хотели бы отказаться от сладкого, чипсов, фастфуда и газировки, 73 процента готовы есть больше овощей и фруктов, а 64 процента — сократить количество сахара в рационе.

При этом 36 процентов россиян сообщили, что не намерены менять привычное меню.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как можно побороть зависимость от сладостей. Он посоветовал сокращать их количество в рационе постепенно, а также заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.