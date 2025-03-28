Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 28 марта 2025Забота о себе

Названы пять самых популярных у россиян вредных продуктов

Сервис «Пакет» от Х5: Сладости есть в продуктовой корзине 89 процентов россиян
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сервис «Пакет» от Х5 провел масштабный опрос и выяснил, какую вредную еду чаще всего покупают россияне. Пять самых популярных у жителей страны неполезных продуктов названы в результатах этого опроса, поступивших в «Ленту.ру».

Отмечается, что сладости есть в продуктовых корзинах 89 процентов россиян. При этом более трети участников опроса (39 процентов) мечтают отказаться от них. Кроме того, 81 процент жителей страны сообщил, что регулярно покупает жареные блюда, а 76 процентов — фастфуд. В топ-5 популярных вредных продуктов также вошли полуфабрикаты и газировка, их выбрали 75 и 69 процентов участников опроса соответственно.

Материалы по теме:
Россияне веками обожали супы, а затем резко их возненавидели. Правда ли они бесполезны и даже вредны? Разбираем главные мифы
Россияне веками обожали супы, а затем резко их возненавидели. Правда ли они бесполезны и даже вредны? Разбираем главные мифы
5 марта 2025
Россиян призывают есть сырое мясо и заниматься сексом, чтобы жить дольше. Что такое «диета хищников» и опасна ли она?
Россиян призывают есть сырое мясо и заниматься сексом, чтобы жить дольше. Что такое «диета хищников» и опасна ли она?
21 февраля 2025

Большая часть россиян задумывается о том, чтобы поменять рацион: около трети респондентов хотели бы отказаться от сладкого, чипсов, фастфуда и газировки, 73 процента готовы есть больше овощей и фруктов, а 64 процента — сократить количество сахара в рационе.

При этом 36 процентов россиян сообщили, что не намерены менять привычное меню.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как можно побороть зависимость от сладостей. Он посоветовал сокращать их количество в рационе постепенно, а также заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Джей Ди Вэнсу пришлось сопроводить жену в Гренландию из-за недовольства местных

    В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

    Суд вернул МВД иск о взыскании денег с осужденных за подброс наркотиков репортеру Голунову

    Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов ВСУ

    Москвичам пообещали потепление до плюс 16 градусов

    В РПЦ сравнили детей со щенками

    Стало известно о возможном выходе на свободу пожизненно осужденного «Доктора Смерть»

    Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

    Стало известно о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше