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04:23, 28 марта 2025Мир

Неопознанный объект упал с неба в Польше

Неопознанный дымящийся объект упал на северо-западе Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dario Daniel Silva / Unsplash

В Западно-Поморском воеводстве Польши упал неопознанный дымящийся объект. Об этом сообщил сержант Якуб Залевский из пресс-службы полиции, передает телеканал TVN24.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Борно Сулиново. Судя по всему, небольшой объект упал с неба, от него исходил дым. «Объект был протестирован на пиротехнику и опасные вещества. Их присутствие было исключено», — отметили в полиции.

Полицейские оцепили место происшествия. В настоящее время устанавливается происхождение и тип объекта. Отмечается, что угрозы для местных жителей нет.

Ранее в польской деревне Коморники под Познанью упал объект, похожий на ракету Falcon-9 американской компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Представитель местной полиции Лукаш Патерский также указал, что упавший объект может быть обломком ракеты.

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