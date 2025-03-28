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19:53, 28 марта 2025Экономика

Огромную трещину после землетрясений в Мьянме показали на видео

В Мьянме сняли на видео огромный разлом после разрушительных землетрясений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Мьянме после разрушительных землетрясений образовался огромный разлом. Его сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Большая трещина возникла после подземных толчков магнитудой 7,7 и 6,4. На снятых очевидцами кадрах видно, как разошлась почва и образовался обрыв.

По последним данным, от землетрясения пострадали более тысячи человек — 144 из них не выжили. Больше всего жертв оказалось в городе Нейпьидо — там природная катастрофа унесла жизни 96 человек, еще 30 летальных исходов в Кьяуксе, а также 18 жертв в Сагаинге. Спасатели продолжают поиск пострадавших.

Серия мощных землетрясений произошла в Мьянме в пятницу, 28 марта. Сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде. В обеих странах разрушились дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Множество людей остались под завалами.

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