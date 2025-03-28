Российская певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в купальнике на пляже

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила серию снимков, на одном из которых предстала, лежа на пляже, в бронзовом раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера на завязках и плавок с низкой посадкой. При этом знаменитость собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в марте Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе. Звезда наклонилась к раковине, запечатлев себя в зеркале.