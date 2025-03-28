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12:15, 28 марта 2025Экономика

Оценено влияние землетрясения в Таиланде на Россию

Сейсмолог Шебалин: землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Землетрясения, которые произошли в Юго-Восточной Азии, не затронут территорию России. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Его слова приводит РИА Новости.

Оценивая потенциальные последствия подземных толчков, он подчеркнул, что российскую территорию это никак не затронет.

Эпицентр землетрясения, которое произошло утром 28 марта, находился с Мьянме. Магнитуда составила 7,7. Землетрясение началось в 13:20 по местному времени, очаг залегал на глубине десяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседнем Таиланде. Власти обеих стран объявили режим чрезвычайного положения.

Очевидцы делятся кадрами происходящего. На одном из роликов видно, как рушится строящееся здание в Бангкоке. Под завалами могут находиться десятки человек. Также появилась информация о разрушенном мосте в Бирме.

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