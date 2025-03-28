Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:07, 28 марта 2025Моя страна

Первый в России мармелад для диабетиков начнут выпускать на Кубани

ТАСС: На Кубани начнут выпускать мармелад с низким гликемическим индексом
Алина Черненко

Фото: Freepik

Первый в России мармелад для диабетиков, разработанный омскими учеными, начнут выпускать на Кубани летом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета Омского государственного аграрного университета Сергея Коновалова.

Уточняется, что в состав такого изделия кондитерской промышленности войдут сок ягоды княженики, сироп топинамбура и водоросли спирулины. Мармелад будет обладать повышенной пищевой ценностью и при этом низким гликемическим индексом.

Материалы по теме:
У каждого десятого россиянина — тяжелые проблемы с органами. Почему большинство узнает об этом только в реанимации?
У каждого десятого россиянина — тяжелые проблемы с органами.Почему большинство узнает об этом только в реанимации?
18 марта 2025
Безуглеводная диета: что это такое? Польза и вред, пример меню
Безуглеводная диета: что это такое?Польза и вред, пример меню
3 февраля 2025

Разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова в городе Новокубанск Краснодарского края. Ее специалисты займутся промышленным выпуском продукции.

По разным оценкам, в России сахарным диабетом болеют от 10 до 12 миллионов человек, говорится в источнике.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял популярный миф о диабете. Доктор опроверг популярное мнение, что заболевание у родителей всегда гарантирует его развитие у детей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле пригрозили ответить Украине на атаки на энергообъекты

    Некоторых людей предупредили об опасности горячих ванн

    Двух россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков

    На Западе заявили о праве России определять вводящие войска на Украину страны

    В России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области

    Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

    Россияне устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу

    В России назвали санкции Европы экспериментом

    Перечислены остающиеся под контролем ВСУ населенные пункты Курской области

    В Кремле рассказали о поездке Путина в Мурманск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше