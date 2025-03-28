Первый в России мармелад для диабетиков начнут выпускать на Кубани

ТАСС: На Кубани начнут выпускать мармелад с низким гликемическим индексом

Первый в России мармелад для диабетиков, разработанный омскими учеными, начнут выпускать на Кубани летом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета Омского государственного аграрного университета Сергея Коновалова.

Уточняется, что в состав такого изделия кондитерской промышленности войдут сок ягоды княженики, сироп топинамбура и водоросли спирулины. Мармелад будет обладать повышенной пищевой ценностью и при этом низким гликемическим индексом.

Разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова в городе Новокубанск Краснодарского края. Ее специалисты займутся промышленным выпуском продукции.

По разным оценкам, в России сахарным диабетом болеют от 10 до 12 миллионов человек, говорится в источнике.

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