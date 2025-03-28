Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о проблемах с учебой в США

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Артем Краснов рассказал, что учился в США

Победитель 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Артем Краснов рассказал об учебе в США. Подробности он раскрыл в интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Краснов заявил, что учился в США на криминального судью. По словам звезды телепроекта, по этой специальности он отучился год, после чего у него возникли проблемы.

«Меня вызвали к директору, сказали: "Ты, конечно, очень крутой. Как ты думаешь, кем ты будешь работать, будучи русским, учась в Америке на криминального судью? Ты не получишь эту должность никак"», — вспомнил Краснов. Директор его образовательного учреждения также добавил, что с американским образованием Краснов не сможет работать на подобной должности и в России.

По словам участника шоу, ему посоветовали поменять специальность на адвоката или дипломата. Вместо этого, как уточнил Краснов, он забрал документы из учебного заведения и переехал во Францию.

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