Премьер Италии заявила о потерянной Европе

Премьер Италии Мелони: Европа немного потеряла себя

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был прав, когда критиковал Европу за ее внутреннюю политику, она действительно немного потеряла себя. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова передает The Financial Times (FT).

«Я должна сказать, что согласна со словами Вэнса. Я говорю эту мысль на протяжении уже многих лет. Европа немного потеряла себя», — подчеркнула глава итальянского правительства.

По словам Мелони, критика членов администрации президента США Дональда Трампа была направлена «на политические элиты Европы, а не на проживающий на ее территории народ». Она добавила, что Вашингтон критикует навязывание «правящим классом» своей идеологии вместо того, чтобы «четко осознавать реальность и в соответствии с этим решать проблемы».

14 февраля Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские политики ожидали, что он раскроет план Трампа по окончанию конфликта на Украине, однако вместо этого он обрушился с резкой критикой на правящие силы Европейского союза (ЕС), обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля.