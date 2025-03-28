На Западе заявили о тяжелом положении Зеленского из-за сделки по украинским ресурсам

Telegraph: Трамп сделкой по ресурсам приставил пистолет к голове Зеленского

Президент США Дональд Трамп сделкой по ресурсам приставил пистолет к голове украинского лидера Владимира Зеленского. О тяжелом положении, в котором оказался политик, заявил обозреватель Эмброуз Эванс-Притчард в статье для западного издания The Telegraph.

«Дональд Трамп приставил пистолет к голове Владимира Зеленского, требуя огромных репарационных выплат и претендуя на половину украинских нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, а также почти на все ее металлы и большую часть инфраструктуры», — написал Эванс-Притчард.

Автор статьи рассказал, что в распоряжении издания оказалась последняя редакция сделки по украинским недрам. По его словам, из документа следует, что главная цель Трампа заключается в том, чтобы превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности.

Ранее 28 марта стало известно, что США предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности. Речь идет и о приобретении Соединенными Штатами газа, нефти, а также контроля над ключевыми объектами энергетики Украины. Ранее предполагался только контроль над украинскими редкоземельными металлами.