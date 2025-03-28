Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 28 марта 2025Путешествия

Турист попытался сбросить жену с горной тропы за отказ фотографироваться

Турист попытался сбросить жену с горной тропы во время похода на Гавайях
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Hugh Gentry / Reuters

Турист попытался сбросить жену с горной тропы во время похода по маршруту Уиндворд — Оаху на Гавайях. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Предположительно, 46-летний Герхардт Кениг напал на супругу за то, что она отказалась фотографироваться. Он начал толкать ее, ударил по голове камнем и уколол шприцем. В результате 36-летняя жена Кенига получила травмы лица и головы и была госпитализирована в критическом состоянии.

Материалы по теме:
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей» Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
10 февраля 2023
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

После шестичасовой облавы полиции удалось задержать злоумышленника. Ему предъявили обвинения в покушении на жизнь.

Отмечается, что супруги Кениг — уважаемые врачи. Герхардт работал анестезиологом на острове Мауи с 2023 года, а до этого был доцентом кафедры анестезиологии и биоинженерии в Питтсбургском университете. На время разбирательства мужчину отстранили от врачебной деятельности.

Ранее турист из Великобритании пропал без вести в древнем городе Помпеи в Италии. Позже его нашли в больнице со сломанными костями.

    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

    Турист попытался сбросить жену с горной тропы за отказ фотографироваться

    В ЛНР Росгвардия при проверке домовладений изъяла десятки гранат и снарядов

    Врач оценила пользу новомодных дофаминовых прыжков для здоровья

    В Госдуме опубликовали «удивительные данные» о детях мигрантов и предложили «выслать всех»

    Европа урежет поставки сельскохозяйственной продукции с Украины

    Огромную трещину после землетрясений в Мьянме показали на видео

    Выявлен эффективный способ облегчения боли

    Зеленский назвал условие для прямых переговоров с Россией

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фото поцелуя с молодым избранником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше