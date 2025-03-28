Турист попытался сбросить жену с горной тропы за отказ фотографироваться

Турист попытался сбросить жену с горной тропы во время похода на Гавайях

Турист попытался сбросить жену с горной тропы во время похода по маршруту Уиндворд — Оаху на Гавайях. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Предположительно, 46-летний Герхардт Кениг напал на супругу за то, что она отказалась фотографироваться. Он начал толкать ее, ударил по голове камнем и уколол шприцем. В результате 36-летняя жена Кенига получила травмы лица и головы и была госпитализирована в критическом состоянии.

После шестичасовой облавы полиции удалось задержать злоумышленника. Ему предъявили обвинения в покушении на жизнь.

Отмечается, что супруги Кениг — уважаемые врачи. Герхардт работал анестезиологом на острове Мауи с 2023 года, а до этого был доцентом кафедры анестезиологии и биоинженерии в Питтсбургском университете. На время разбирательства мужчину отстранили от врачебной деятельности.

Ранее турист из Великобритании пропал без вести в древнем городе Помпеи в Италии. Позже его нашли в больнице со сломанными костями.