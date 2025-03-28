Биричевский: Европа должна дозреть до Большого евразийского партнерства

Руководство европейских стран должно дозреть до Большого евразийского партнерства. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что несмотря на заявления европейских политиков о нежелании торговать с Россией, бизнес имеет другое мнение. «И поэтому, когда мы сегодня говорим о Большом евразийском партнерстве, естественно, мы Европу не исключаем», — сказал Биричевский, призвав европейских руководителей понять ошибочность своего нынешнего курса.

Ранее положительное сальдо внешней торговли РФ снизилось в январе по сравнению с показателем годичной давности на 4,82 процента, до 7,9 миллиарда долларов. В частности, импорт из стран Европы сократился на 11,05 процента, до 4,5 миллиарда долларов.

Российский экспорт в европейские государства снизился в начале 2025-го на 2,62 процента, до 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, в январе баланс торговли РФ со странами континента находился на близких к нулевым отметкам.

