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12:53, 11 марта 2025Экономика

Россия сократила импорт товаров из Европы

ФТС: Баланс торговли РФ с Европой находится на околонулевых отметках
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Положительное сальдо внешней торговли РФ снизилось в январе по сравнению с показателем годичной давности на 4,82 процента, до 7,9 миллиарда долларов. В частности, импорт из стран Европы сократился на 11,05 процента, до 4,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные ФТС России сообщает ТАСС.

Российский экспорт в европейские государства снизился в начале 2025-го на 2,62 процента, до 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, в январе баланс торговли РФ со странами континента находился на близких к нулевым отметках.

Общие объемы поставок товаров из России за рубеж выросли год к году на 0,9 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Импорт также увеличился — прибавив 1,3 миллиарда долларов, его значение достигло 21,4 миллиарда. Основные объемы обоих показателей приходятся на страны Азии — экспорт вырос до 22,4 миллиарда, а импорт — до 15,5 миллиарда.

По итогам первых семи месяцев 2024 года положительное сальдо российской торговли выросло более чем на 20 процентов, до 87,9 миллиарда долларов, что объясняли резким сокращением поставок в страну зарубежных товаров. В целом за год показатель вырос не столь значительно, но все же прибавил 7,8 процента, до 150,9 миллиарда. Это произошло за счет увеличения экспорта на 2,0 процента и снижения импорта на 0,8 процента.

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