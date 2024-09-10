Поставки зарубежных товаров в Россию резко снизились

ФТС сообщила о резком падении импорта в январе-июле 2024 года

Положительное сальдо внешней торговли РФ выросло в январе-июле 2024 года год к году на 20,25 процента, до 87,9 миллиарда долларов, что произошло благодаря резкому сокращению поставок в страну зарубежных товаров. Об этом со ссылкой на данные ФТС России сообщает ТАСС.

В то время как экспорт в указанный период вырос на 1,8 миллиарда долларов, до 241 миллиарда, импорт опустился до 153,1 миллиарда, потеряв почти 8 процентов или 13 миллиардов долларов. Такое снижение приблизительно соответствует данным за первые пять месяцев текущего года, когда показатель импорта терял 8,5 процента, до 107,8 миллиарда долларов, а экспорт сокращался на 0,6 процента.

В целом товарооборот РФ за семь месяцев 2024-го сократился на 2,8 процента, до 394,1 миллиарда. В страны Европы экспорт упал на 30,6 процента, импорт — на 11,6 процента. В отношении азиатских партнеров экспорт вырос на 8,5 процента, а импорт снизился на 5,9 процента.

Опрошенные РБК эксперты ранее назвали единственным значимым фактором, объясняющим снижение российского импорта, опасение со стороны других государств вторичных санкций США. С начала года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах, с которыми сталкивается бизнес при трансграничных расчетах из-за усилившихся угроз ограничений со стороны американцев. Затронула эта ситуация и Китай — ключевого торгового партнера России. Как писало агентство Bloomberg, российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Среди возможных вариантов решения проблемы называют торговлю по бартеру, с использованием оншорного юаня, а также создание совместного банка.