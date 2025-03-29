Аналитик Лейрос: Украина стремится усилить конфликт вместо его разрешения

Руководство Украины будет стремиться к разжиганию конфликта вместо его урегулирования, заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

По его словам, самым большим препятствием к миру являются власти Украины, которые продолжают отвергать любую возможность деэскалации. Он указал, что Киев остается бескомпромиссным.

«Вместо того чтобы искать мир, Киев, похоже, полон решимости интенсифицировать боевые действия», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, Украина подпитывается «воинственной риторикой и безусловной поддержкой безответственных европейских государств».

Ранее МИД РФ заявил, что Европейский союз (ЕС) сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и собственную милитаризацию.