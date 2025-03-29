Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 29 марта 2025Мир

Бразильский аналитик заявил о стремлении Украины усилить конфликт

Аналитик Лейрос: Украина стремится усилить конфликт вместо его разрешения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq - WPA Pool / Getty Images

Руководство Украины будет стремиться к разжиганию конфликта вместо его урегулирования, заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

По его словам, самым большим препятствием к миру являются власти Украины, которые продолжают отвергать любую возможность деэскалации. Он указал, что Киев остается бескомпромиссным.

«Вместо того чтобы искать мир, Киев, похоже, полон решимости интенсифицировать боевые действия», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, Украина подпитывается «воинственной риторикой и безусловной поддержкой безответственных европейских государств».

Ранее МИД РФ заявил, что Европейский союз (ЕС) сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и собственную милитаризацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

    Алаудинов сообщил о подготовке плацдарма для рывка российских войск в Сумской области

    На Украине назвали последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для Зеленского

    Возвращенные с Украины россияне вернулись в Курскую область

    Появились подробности дела о человеческих останках в тележке в Петербурге

    Умер актер из фильм «Основной инстинкт»

    Бразильский аналитик заявил о стремлении Украины усилить конфликт

    Роднина заявила о нежелании пробовать жить на пенсию

    Покалеченная в Дубае модель Ковальчук пришла в себя

    Друзья Паши Техника рассказали подробности о его отравлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше