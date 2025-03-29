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21:53, 29 марта 2025Россия

Сотрудники ГАИ отогнали самолет с трассы под Вологдой

Сотрудники ГАИ отогнали самолет, совершивший посадку на трассу под Вологдой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram / УМВД России по Вологодской области

Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) ОМВД России «Вологодский» отогнали самолет, совершивший посадку на трассу, об этом говорится в Telegram-канале УМВД России по Вологодской области.

По данным ведомства, в ходе патрулирования сотрудники ГАИ увидели приземлившее воздушное судно и незамедлительно организовали движение на трассе. Они помогли отогнать его в сторону.

«В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вечером в субботу, 29 марта, стало известно, что в Вологодской области легкомоторный самолет неожиданно сел на автомобильную трассу А-114 «Вологда-Новая Ладога», между поселками Лесково и Сосновка.

У легкомоторного самолета отказало управление, но пилот смог успешно посадить его.

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