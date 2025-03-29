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09:43, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Маск продал X своему разрабатывающему искусственный интеллект стартапу

Илон Маск продал соцсеть X своему стартапу, ведущему разработку ИИ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrew Harnik / Shutterstock / Fotodom  

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск продал соцсеть X своему разрабатывающему искусственный интеллект стартапу. Об этом сообщает РБК.

Маск заявил, что продал принадлежащую ему соцсеть X своему стартапу xAI, который занимается разработками в области искусственного интеллекта. Стоимость xAI оценивается в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда. В 2022 году он приобрел соцсеть за 44 миллиарда долларов.

Миллиардер считает, что будущее xAI и X тесно связано. Эта сделка позволит раскрыть огромные возможности, объединение технологий и опыта xAI в искусственном интеллекте с огромным охватом Х. В соцсеть уже встроен чат-бот Grok от xAI, он доступен премиум подписчикам с конца 2023 года. Объединенная компания получила название XAI Holdings.

После покупки соцсети Маск уволил 80 процентов сотрудников, изменил систему верификации платформы, восстановил аккаунты, заблокированные за противоречивые высказывания и внес другие изменения, из-за чего некоторые крупные рекламодатели покинули соцсеть. Но в последнее время они начали возвращаться. Например, такие как Amazon и Apple.

Ранее сообщалось, что в России назвали условие для разблокировки Х и других соцсетей.

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