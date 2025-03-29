Местоположение тайника с взрывчаткой для теракта в Москве раскрыли

РИА Новости: Тайник с СВУ для теракта был обнаружен возле Измайловского кремля

Тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое планировали использовать для теракта в Москве, был обнаружен у гаражей возле Измайловского кремля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что для тайника злоумышленник использовал проходное место. В частности, рядом расположен Серебряно-Виноградный пруд, где гуляет множество молодых родителей с детьми.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж, дал признательные показания и раскрыл подробности вербовки и подготовки теракта. По его словам, он по указанию украинского куратора провел разведку у столичного МФЦ. Ему дали задание заложить мощную бомбу в административном здании при массовом скоплении людей.