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07:18, 29 марта 2025Силовые структуры

Местоположение тайника с взрывчаткой для теракта в Москве раскрыли

РИА Новости: Тайник с СВУ для теракта был обнаружен возле Измайловского кремля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое планировали использовать для теракта в Москве, был обнаружен у гаражей возле Измайловского кремля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что для тайника злоумышленник использовал проходное место. В частности, рядом расположен Серебряно-Виноградный пруд, где гуляет множество молодых родителей с детьми.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта в Москве. Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж, дал признательные показания и раскрыл подробности вербовки и подготовки теракта. По его словам, он по указанию украинского куратора провел разведку у столичного МФЦ. Ему дали задание заложить мощную бомбу в административном здании при массовом скоплении людей.

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