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23:56, 29 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для Зеленского

Депутат Дубинский: Отказ от ресурсной сделки с США станет концом Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале назвал последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это станет концом для правления политика и его администрации.

«Главный вопрос, на который нужно ответить при расчете оставшегося Зеленскому времени, — какой срок отвели США на подписание договора о минералах?» — задался вопросом нардеп.

По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном будут достаточно спокойными до того момента, когда нужно подписать соглашение. После отказа американская администрация будет считать украинского лидера недоговороспособным.

Ранее Bloomberg сообщило, что Украина направила США запрос на внесение изменений в масштабное экономическое соглашение, предложенное администрацией президента Дональда Трампа. По данным агентства, Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь США в полном объеме.

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