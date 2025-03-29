Украина запросила у США изменения в масштабном экономическом соглашении Трампа

Украина направила США запрос на изменения в экономическом соглашении Трампа

Украина направила США запрос на внесение изменений в масштабное экономическое соглашение, предложенное администрацией президента Дональда Трампа, Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь США в полном объеме. Собеседник Bloomberg рассказал на условиях анонимности, что украинские официальные лица 28 марта провели видеоконференцию со своими американскими коллегами, где запросили разъяснения по поводу почти 60-страничного проекта соглашения.

Согласно проекту, Вашингтон получит контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые без временных ограничений. Киев обеспокоен, что сделка может подорвать заявку Украины на вступление в Европейский союз (ЕС).

23 марта Украине отправили проект нового соглашения с США по полезным ископаемым на ее территории. Тогда же на 58 страницах «мелким шрифтом» были прописаны все возможные аспекты, в том числе о компенсации американской помощи. В ответ на Украине заявили, что одобрить такое «кабальное соглашение» — неприемлемый вариант. Украинский лидер Владимир Зеленский также раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что страна не воспримет предоставленную военную помощь как долг.

Позднее администрация президента США Дональда Трампа передала Украине еще один проект соглашения. Согласно документу, Киев обязан возвратить миллиарды долларов военной и финансовой помощи, а Вашингтон фактически начнет контролировать всю местную экономику.