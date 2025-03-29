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10:07, 29 марта 2025Экономика

Администрация Трампа захотела контроля над экономикой Украины

WSJ: соглашение Вашингтона и Киева даст США контроль над экономикой Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву новый проект соглашения. В случае подписания документа Украине придется вернуть миллиарды долларов военной и финансовой помощи, а Вашингтон фактически получит контроль над экономикой страны, сообщает The Wall Street journal (WSJ).

Белый дом требует вернуть военную и финансовую помощь на 350 миллиардов долларов. Возмещать их планируют за счет проектов по освоению природных ресурсов Украины и использования ее инфраструктуры — эти доходы сформируют фонд, который будет управляться американскими представителями. Если документ примут, у Украины будет 45 дней, чтобы отчитаться о проектах по добыче ресурсов, которые уже лицензированы украинскими властями.

Однако в тексте отсутствуют гарантии безопасности, которых добивался Киев. Кроме того, он ограничивает возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру. Поэтому издание полагает, что администрация президента Украины Владимира Зеленского не признает обязанность вернуть военную помощь, которую ей предоставляли с 2022 года, что грозит конфликтом с американскими властями.

США предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности. Речь идет и о приобретении США газа, нефти, а также контроля над ключевыми объектами энергетики страны. Ранее предполагался только контроль над редкоземельными металлами.

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