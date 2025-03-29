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17:46, 29 марта 2025Экономика

Одна из самых несчастных стран мира захотела собирать российские машины

Посол Йонгаво: Сьерра-Леоне рада построить заводы по сборке российских машин
Вячеслав Агапов

Фото: Tommy Trenchard / Reuters

Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских машин. Об этом заявил посол западноафриканской страны в РФ Мохамед Йонгаво, его слова приводит РИА Новости.

Йонгаво отметил, что частные лица уже делились с ним интересом в запуске цехов по сборке УАЗ «Патриот». Однако наладить работу в этом направлении стране не дают проблемы с энергетикой.

«Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому», — пояснил он.

Сьерра-Леоне, которая захотела собирать у себя российские машины, вошла в список самых несчастных стран мира. В очередном «Всемирном докладе о счастье» (World Happiness Report), в котором дается оценка почти всех государств мира, она обошла только Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвану, Демократическую Республику Конго, Йемен, Коморские Острова и Лесото. Самое последнее место в рейтинге занял Афганистан.

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