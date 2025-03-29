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13:17, 29 марта 2025Мир

Одна страна начала подготовку к вводу войск США

CNN: Эквадор начал готовиться к прибытию американских войск
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Sugrue / Getty Images

Эквадорские власти начали готовиться к возможному прибытию американских военных, поскольку стране требуется помощь в борьбе с преступными бандами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Строительство нового военно-морского объекта в прибрежном городе Манта является частью подготовки, с жильем в виде казарм и административными офисами, предназначенными для поддержки непрерывных операций и военнослужащих США. Ожидается, что в конечном счете эти территории будут заняты американскими войсками», — рассказал телеканалу на правах анонимности высокопоставленный эквадорский чиновник.

Отмечается, что президент Эквадора Даниэль Нобоа хотел добиться присутствия иностранных сил на территории республики, поскольку преступные банды развязывают террор по всей стране. Дополнительно сообщается, что эквадорский лидер намерен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Вашингтона нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове. По его словам, гренландцам под защитой США будет лучше.

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