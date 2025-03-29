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12:12, 29 марта 2025Бывший СССР

Оппозиция Молдавии назвала арест Гуцул гвоздем в крышку гроба действующей власти

Глава оппозиции Молдавии назвал арест Гуцул гвоздем в крышку гроба партии ПДС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Mogyldea / Shutterstock / Fotodom  

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба действующих молдавских властей. Об этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор написал в Telegram-канале.

Политик осудил решение об аресте Гуцул, отметив, что случившееся — «гвоздь в крышку пэдээсовского гроба» (ПДС — правящая партия «Действие и солидарность».) Шор завершил свое сообщение словом «ждите».

28 марта башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул отправили под арест сроком на 20 суток по требованию молдавской прокуратуры.

Ранее Шор заявил, что глава Гагаузии была задержана для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией в Молдавии. «Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков», — написал политик.

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