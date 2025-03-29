Осужденные свердловской колонии подняли бунт из-за телефонов

Восемь осужденных свердловской колонии подняли бунт из-за изъятых телефонов

Восемь осужденных колонии №46 города Невьянск Свердловской области подняли бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, инцидент произошел 25 сентября 2019 года, тогда осужденные разгромили камеры, громкоговорители и информационные стенды.

«В тот же день Касимов, выражая свое недовольство проводимым обыском и его результатами, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания среди осужденных, решил дестабилизировать установленный порядок, призвав других осужденных принять участие в массовых беспорядках (...) и этими действиями оказать воздействие на руководство ФКУ ИК-46, чтобы добиться ослабления условий и режима отбывания наказания», — отмечается в материалах суда.