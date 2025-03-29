Разгром бронегруппы ВСУ при попытке прорыва под Часовым Яром попал на видео

Опубликованы кадры разгрома бригады имени Короля Данила ВСУ под Часовым Яром

Видео: Telegram-канал 98-й Гвардейской дивизии ВДВ

Российские десантники разгромили бронегруппу 24 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Короля Данила при попытке прорыва под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Атака попала на видео, которое опубликовано в Telegram-канале 98-й Гвардейской дивизии ВДВ.

Попытка прорыва произошла западнее населенного пункта. Бронетехника заехала на минное поле, часть из нее подорвалась, остальную атаковали расчеты FPV-дронов.

По данным канала, ВСУ потеряли танк и пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер M113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на технике ВСУ обнаружили новый тактический знак, который может быть связан с контрнаступлением. Отмечается, что техника с тремя стрелками в белом квадрате появилась в районе города Часов Яр.

