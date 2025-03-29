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22:20, 29 марта 2025Бывший СССР

Разгром бронегруппы ВСУ при попытке прорыва под Часовым Яром попал на видео

Опубликованы кадры разгрома бригады имени Короля Данила ВСУ под Часовым Яром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал 98-й Гвардейской дивизии ВДВ

Российские десантники разгромили бронегруппу 24 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Короля Данила при попытке прорыва под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Атака попала на видео, которое опубликовано в Telegram-канале 98-й Гвардейской дивизии ВДВ.

Попытка прорыва произошла западнее населенного пункта. Бронетехника заехала на минное поле, часть из нее подорвалась, остальную атаковали расчеты FPV-дронов.

По данным канала, ВСУ потеряли танк и пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер M113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на технике ВСУ обнаружили новый тактический знак, который может быть связан с контрнаступлением. Отмечается, что техника с тремя стрелками в белом квадрате появилась в районе города Часов Яр.

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