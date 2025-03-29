У ВСУ заметили новый тактический знак и связали его с новым контрнаступлением

RusVesna: У ВСУ появился новый тактический знак, связанный с контрнаступлением

На технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили новый тактический знак. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», он может быть связан с новым контрнаступлением.

Отмечается, что техника с тремя стрелками в белом квадрате появилась в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Попытку прорыва в этой локации осуществляли подразделения 24-й бригады ВСУ имени Короля Данила.

Военкоры напомнили, что летом прошлого года ВСУ начали использовать знак в виде белого треугольника перед вторжением в Курскую область.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские войска начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 километров практически по всей линии фронта.

