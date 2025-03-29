Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 29 марта 2025Бывший СССР

У ВСУ заметили новый тактический знак и связали его с новым контрнаступлением

RusVesna: У ВСУ появился новый тактический знак, связанный с контрнаступлением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили новый тактический знак. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», он может быть связан с новым контрнаступлением.

Отмечается, что техника с тремя стрелками в белом квадрате появилась в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Попытку прорыва в этой локации осуществляли подразделения 24-й бригады ВСУ имени Короля Данила.

Военкоры напомнили, что летом прошлого года ВСУ начали использовать знак в виде белого треугольника перед вторжением в Курскую область.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские войска начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 километров практически по всей линии фронта.

    Обсудить
    Последние новости

    Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

    В Минобороны заявили о росте числа ударов ВСУ по энергетике РФ

    Зеленский объяснил активность ВСУ на территории России

    Ульянов указал на стремление Лондона склонить Киев к продолжению конфликта

    Зеленскому посоветовали быть осторожнее в желаниях после его слов о Путине

    Властям Дании не понравился тон вице-президента США во время визита в Гренландию

    Процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян начался

    Сотрудники ГАИ отогнали самолет с трассы под Вологдой

    На Украине заявили о возможной причастности Залужного к торговле оружием

    ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше