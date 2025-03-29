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19:29, 29 марта 2025Силовые структуры

Россиянка дала стоматологу 820 тысяч рублей на лечение рака и обнаружила его на курорте

В Краснодаре врач взял у пациентки 820 тыс. рублей на лечение и уехал отдыхать
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Levente Bodo / Getty Images

Стоматолог из Краснодара взял у пациентки 840 тысяч рублей на лечение рака, не доделал работу и уехал отдыхать. Об этом пишет Baza.

Жительница Краснодара Анна нашла в интернете стоматолога Владимира Оганяна и обратилась к нему, чтобы сделать себе красивую улыбку. Врач заявил, что его работа обойдется ей в 360 тысяч рублей, а позже поднял цену до 700 тысяч. В мае 2024 года Анна собрала необходимую сумму, и врач принялся за работу. Как сообщает Baza, во время одного из приемов Оганян выглядел «больным и грустным» и признался пациентке, что год назад у него диагностировали рак, он находился в ремиссии, однако теперь онкологи обнаружили, что болезнь вернулась. Стоматолог сказал, что ему срочно нужно лететь в Израиль на лечение, и попросил у Анны 430 тысяч рублей в долг.

Девушка пожалела Оганяна и дала ему денег. После этого стоматолог начал ежедневно просить у Анны различные суммы, которые якобы были нужны на восстановление после процедур, и обещал, что все вернет. В итоге сумма долга достигла 820 тысяч рублей. В ноябре 2024-го Оганян пропал и перестал отвечать на звонки. Девушка попыталась найти врача и обнаружила, что он уехал на отдых и выкладывал в соцсети фотографии, на которых совсем не выглядел больным. Кроме того, как пишет Baza, стоматолог, «кажется, не собирался возвращаться».

Анна закончила лечение зубов у другого врача, а затем вместе с адвокатом обратилась в суд с требованием взыскать с Оганяна деньги за незаконченную работу и сумму долга. В общей сложности сумма иска составляет 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам полученные деньги. Женщина лишилась восьми миллионов рублей.

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