Россиянка описала обстановку на улицах Мексики 8 Марта фразой «настоящий ад»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике 8 Марта и рассказала, что там этот день «не про праздник, а про борьбу». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что уровень насилия против женщин в этой латиноамериканской стране зашкаливает, и раз в год ее столица «взрывается от ярости».

«В день Х, то есть в то самое 8 марта, тысячи женщин выходят на улицы. И тут начинается настоящий ад в центре Мехико. Бабы всех возрастов скандируют, ломают баррикады, разрисовывают стены, требуют справедливости. Кто-то из протестующих врывается в магазины и громит витрины, кто-то поджигает автобус», — такими фразами описала обстановку на улицах в Международный женский день россиянка.

При этом местная полиция, по словам Ершовой, просто наблюдает и не вмешивается. Путешественница добавила, что часть мексиканцев поддерживает происходящее, считая, что по-другому в стране ничего не изменится. При этом других хаос и беспорядки шокируют.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение мексиканских мужчин к женам фразой «прислуга с бонусами». Она рассказала, что в этой стране женщина должна держать на себе все хозяйство и ухаживать за мужем, при этом он сам не будет даже работать.

