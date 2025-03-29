Российский БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

БПЛА впервые пролетел между регионами России по правилам гражданской авиации

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые пролетел между российскими регионами по правилам гражданской авиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области сообщает ТАСС.

Маршрут БПЛА пролегал от города Оха в Николаевск-на-Амуре. Полет, который уже назвали историческим для авиации, прошел по расписанию и по всем нормам и правилам гражданских воздушных судов. «В стране еще никто такую работу не выполнял», — заявил гендиректор авиакомпании «Аврора», которой принадлежит БПЛА.

Отмечается, что полет на большой высоте и дальние расстояния требует учета дальневосточного ландшафта и отлаженного контакта с авиадиспетчерами.

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Икс Ред Групп», работающие в ОЭЗ «Дубна», создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающую рабочее место оператора беспилотного аппарата.