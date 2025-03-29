Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 29 марта 2025Россия

Российский БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

БПЛА впервые пролетел между регионами России по правилам гражданской авиации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые пролетел между российскими регионами по правилам гражданской авиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области сообщает ТАСС.

Маршрут БПЛА пролегал от города Оха в Николаевск-на-Амуре. Полет, который уже назвали историческим для авиации, прошел по расписанию и по всем нормам и правилам гражданских воздушных судов. «В стране еще никто такую работу не выполнял», — заявил гендиректор авиакомпании «Аврора», которой принадлежит БПЛА.

Отмечается, что полет на большой высоте и дальние расстояния требует учета дальневосточного ландшафта и отлаженного контакта с авиадиспетчерами.

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Икс Ред Групп», работающие в ОЭЗ «Дубна», создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающую рабочее место оператора беспилотного аппарата.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России перешла в наступление близ Красноармейска. Для отражения атаки ВСУ задействовали женщин. Что известно о ходе боев?

    Россиянам подсказали способ уберечь себя от самокатчиков

    В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус

    Рогов прокомментировал встречу Зеленского с готовыми отправить военных на Украину странами

    В Москве завершилось прощание с Алексеем Веселкиным

    Украину поставили перед сложным выбором

    Силы ПВО сбили украинские БПЛА над российским регионом

    Оценены шансы Москвы повлиять на арест главы Гагаузии

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселовка в Сумской области

    Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама оказался украинцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше