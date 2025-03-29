Российские военные успешно ударили по аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины

Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Минобороны.

В ведомстве указали, что успешно сработали в зоне спецоперации оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Также были задействованы беспилотники.

Удары были нанесены по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, поражены склад боеприпасов, техника и живая сила противника в 148 районах.

Российскими средствами ПВО также уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. ВСУ лишились еще 73 беспилотников.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль такие поселения, как Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Тем временем сообщается о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска.