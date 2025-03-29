РИА Новости: Десантники ВСУ грабили дома в Гуево и размещали в них РЭБ

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили дома в населенном пункте Гуево Курской области, после чего размещали в них средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и огневые точки. Об этом рассказал офицер группировки войск «Север» в беседе с РИА Новости.

«Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы», — рассказал офицер.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи. Отмечается, что солдаты противника подрывались на своих же минных полях по незнанию.