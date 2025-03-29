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00:44, 29 марта 2025Россия

Российский офицер рассказал о грабивших дома в Курской области десантниках ВСУ

РИА Новости: Десантники ВСУ грабили дома в Гуево и размещали в них РЭБ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили дома в населенном пункте Гуево Курской области, после чего размещали в них средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и огневые точки. Об этом рассказал офицер группировки войск «Север» в беседе с РИА Новости.

«Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы», — рассказал офицер.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи. Отмечается, что солдаты противника подрывались на своих же минных полях по незнанию.

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