Силы ПВО сбили украинские БПЛА над российским регионом

Минобороны: Силы ПВО сбили 2 беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в субботу, 29 марта, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, два украинских дрона было сбито силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона. Атаки совершались с 10 до 12 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в ночь 29 марта над Белгородской областью было уничтожено три БПЛА ВСУ. По данным Министерства обороны России, цели были перехвачены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.