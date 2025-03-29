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14:00, 29 марта 2025Россия

Силы ПВО сбили украинские БПЛА над российским регионом

Минобороны: Силы ПВО сбили 2 беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в субботу, 29 марта, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, два украинских дрона было сбито силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона. Атаки совершались с 10 до 12 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в ночь 29 марта над Белгородской областью было уничтожено три БПЛА ВСУ. По данным Министерства обороны России, цели были перехвачены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

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