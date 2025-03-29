Сийярто оценил ход переговоров России и США по Украине

Сийярто: В диалоге России и США есть взаимное уважение

В диалоге России и США есть взаимное уважение и надежда на то, что переговоры приведут к прочному миру. Об этом заявил глава МИД Венгрии после переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, пишет РИА Новости.

«Я был рад послушать господина Ушакова, поскольку то, что он мне рассказал, доказало мне, что между американцами и русскими, ведущими переговоры друг с другом, есть взаимное уважение и взаимная добрая воля», — уточнил он.

По его словам, «есть хорошая надежда, что эти переговоры закончатся длительным и прочным миром».

Ранее Петер Сийярто высказал мнение, что нормализация отношений между Россией и США улучшит ситуацию в Центральной Европе. Глава МИД Венгрии также уточнил, что Будапешт желает, чтобы украинский кризис завершился в скором времени. При этом дипломат отметил, что большинство стран Евросоюза настроены продолжать этот конфликт.