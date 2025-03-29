Антиправительственная акция началась в центре Тбилиси

Очередная антиправительственная акция началась в Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что традиционно акция проходит в центре перед зданием парламента, прилегающий к нему проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения.

Демонстрация проходит мирно, работает полиция. Как указал источник, протестующие требуют новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии могут возбудить уголовные дела против оппозиционных грузинских политиков и представителей неправительственных организаций (НПО) за поддержку санкций против руководства страны.