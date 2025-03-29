Telegraph: У ЕС нет альтернативы плану Трампа по решению украинского конфликта

Страны Евросоюза (ЕС) противостоят мирным инициативам по Украине, которые выдвигает президент США Дональд Трамп, но при этом у них нет альтернативного плана по разрешению конфликта. На это указала британская газета The Telegraph.

«Если бы у европейцев был альтернативный план, который они могли бы предложить, то, возможно, все это имело бы смысл. Но это не так. Вместо этого они придерживаются расплывчатых, совершенно общих тезисов о поддержке Украины», — указано в статье.

Кроме того, издание подчеркивает, что требования президента Украины Владимира Зеленского о «справедливом мире» сильно расходятся с реальностью. Лидеры США и ЕС далеко не единогласны в своем виденье происходящего на территории республики.

«Не обманывайтесь: первые готовы выйти за рамки того, что потерпит второй. И последний теперь рискует стать помехой», — говорится в материале.

Ранее полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Трампу пора показать Европе зубы. По его словам, европейские страны через украинскую власть успешно тормозят инициативы по урегулированию конфликта.