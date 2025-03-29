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14:08, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Украину поставили перед сложным выбором

Independent: Украине придется выбрать, стать колонией России или США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне соглашения Киева и Вашингтона по редкоземельным минералам перед Украиной встает сложный выбор — стать «колонией России» либо попасть под экономический диктат США. Об этом сообщает Independent.

По мнению обозревателя газеты Сэма Кайли, новое соглашение Украины с США можно считать «колониальной защитой». В то же время оно все больше превращает республику в колонию. Киев же может сделать выбор — оказаться под американским влиянием, либо российским.

23 марта Украине отправили проект нового соглашения с США по полезным ископаемым на ее территории. Тогда же на 58 страницах «мелким шрифтом» были прописаны все возможные аспекты, в том числе о компенсации американской помощи. В ответ на Украине заявили, что одобрить такое «кабальное соглашение» — неприемлемый вариант. Украинский лидер Владимир Зеленский также раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что страна не воспримет предоставленную военную помощь как долг.

Позднее администрация президента США Дональда Трампа передала Украине еще один проект соглашения. Согласно документу, Киев обязать возвратить миллиарды долларов военной и финансовой помощи, а Вашингтон фактически же начнет контролировать всю местную экономику.

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