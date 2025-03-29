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16:03, 29 марта 2025Россия

Уличенный в вандализме в Судже рэпер решил искупить вину

Рэпер Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Уличенный в вандализме в Судже Курской области рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) решил искупить вину и предложил помощь в восстановлении памятников. Об этом музыкант написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что прошел опрос в МВД и «готов нести ответственность». Рэпер отметил, что недавно президент России Владимир Путин говорил о необходимости восстановления памятников в Курской области в преддверии 80-й годовщины Победы.

«Хочу предложить [врио губернатора Курской области] Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе. Понимаю, что накал страстей между нами был высок, но мы все делаем одно дело и работаем на благо России», — написал Апачев.

Он также заверил, что всегда тепло относился к Курской земле: давал бесплатные концерты и провел урок Открытого Русского Космоса. В Суджу, по словам музыканта, от тоже приехал с добрыми намерениями. «Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки. И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства я задел», — подытожил рэпер.

Ранее Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы. Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер будет оштрафован.

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