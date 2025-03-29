В Челябинске продадут раритетное авто почти за 2 миллиона рублей

В Челябинске продадут раритетную «Копейку» почти за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что на продажу выставили авто ВАЗ-2101, которое выпустили на Волжском автозаводе в 1970 году. В объявлении сказано, что модель создавали на базе Fiat 124. Стоимость машины с пробегом всего в 4389 километров составила 1,8 миллиона рублей.

По словам продавца, машина сохранила первоначальную краску, детали и даже покрышки, что делает ее еще более желанной для коллекционеров.

В марте 2024 года в Саратове решили продать встречавший Гагарина кабриолет.