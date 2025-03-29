Профессор Малинен: Трамп должен признать конец гегемонии США, если хочет мира

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, то он должен признать, что американской гегемонии пришел конец. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов», — посетовал эксперт.

Профессор также обвинил главу Белого дома в затягивании мирного процесса в попытке сохранить влияние на переговорах и получить украинские ресурсы. Трамп действительно мог бы закончить войну за 24 часа, если бы захотел, отметил Малинен.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за влияния США многие страны потеряют суверенитет. Парламентарий отметил, что пока Штаты «будут пытаться сохранить свою гегемонию», РФ остается сторонником «многополярного справедливого мироустройства».

Сам Дональд Трамп неоднократно называл разговоры с российским главой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским «очень хорошими». Он также выражает надежду на то, что в итоге будет достигнуто соглашение по украинскому вопросу.