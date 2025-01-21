В России оценили риски для других стран из-за новой политики США

Председатель Госдумы Володин: Страны потеряют суверенитет из-за влияния США

В России оценили риски для других стран из-за новой политики Вашингтона. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, из-за влияния США многие страны потеряют суверенитет, пишет РИА Новости.

Парламентарий обозначил, что пока США «будут пытаться сохранить свою гегемонию», Россия остается сторонником «многополярного справедливого мироустройства».

«Вчера они боролись за однополые браки и меняли пол, навязывали эту политику всей Европе, а сегодня говорят: "Нет, возвращайте пол". А тот, кто с ним расстался?» Вот так же произойдет и со странами. Они потеряют свой суверенитет, как те, кто поменял пол, потерял кое-что», — заявил Володин.

Новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого прошла 20 января, в первые часы после вступления в должность заблокировал сразу 78 указов своего предшественника Джо Байдена. В частности, глава Белого дома ввел режим ЧС на южной границе США и подписал пакет указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер.