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13:45, 29 марта 2025Мир

В Госдуме назвали условие выхода России из энергетического перемирия с Украиной

Депутат Шеремет: РФ выйдет из энергетического перемирия при продолжении ударов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия может выйти из энергетического перемирия, если Киев продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории страны. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета сообщает РИА Новости.

По словам депутата, украинское руководство восприняло жест доброй воли со стороны России как слабость и, пока Москва соблюдает условия достигнутых с США договоренностей и не наносит удары по энергообъектам Украины, Киев продолжает свои атаки по аналогичным объектам на территории РФ. Михаил Шеремет напомнил об ударах по газовому хранилищу в Крыму и газоизмерительной станции Суджа, назвав эти атаки варварскими.

25 марта Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Так, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Также в перечень попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

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