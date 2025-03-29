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02:18, 29 марта 2025Россия

В Госдуме одобрили законопроект о наказании за призывы к санкциям против России

Комитет Госдумы одобрил пятилетний срок за призывы к санкциям против РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о наказании за призывы к санкциям против России, предусматривающий в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщило ТАСС.

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение дополнительных мер защиты национальных интересов, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию проекта федерального закона (…) и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в заключении комитета.

Законопроект предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей за призывы к санкциям против России в случае, если они совершены «из корыстных побуждений или по найму». Также документ предлагает ввести уголовную ответственность за содействие исполнению решений международных организаций, в которых РФ не участвует. Кроме того, в обоих случаях допускается конфискация имущества, полученного в результате указанных действий.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 2 апреля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной Думе подготовлены три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов.

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