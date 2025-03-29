В Госдуме указали на скрытый за зерновой сделкой по Черному морю план Зеленского

Водолацкий: Киев использует сделку по Черному морю для получения оружия от ЕС

Киев может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы, над которым работают Россия и США, чтобы получить западное оружие под прикрытием зерновозов. На скрытый план президента Украины Владимира Зеленского указал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Украина соглашается, потому что ей так сказали англосаксы. Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи. Их цель — больше нагнетать военную истерию», — уверен парламентарий.

Водолацкий полагает, что западные союзники Украины сейчас активно подталкивают Зеленского к продолжению вооруженного противостояния с РФ. «Для них Америка становится тоже уже чуждым элементом. Они начинают играть в свою игру», — подчеркнул он.

Ранее издание Strategic Culture написало, что Россия одержала победу в прокси-войне, инициированной НАТО на Украине. Также журналисты критикуют предложение Британии и Франции отправить миротворцев в республику, поскольку это может развязать еще более масштабное кровопролитие.