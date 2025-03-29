В Китае заявили о готовности оказать помощь Мьянме после землетрясения

МИД Китая: Пекин готов оказать помощь Мьянме после землетрясения

Китай готов оказать помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы. Об этом заявили в МИД КНР, пишет РИА Новости.

«Мы глубоко сочувствуем пострадавшему от землетрясения народу Мьянмы. Китай готов оказать экстренную гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим от стихийного бедствия районам Мьянмы в соответствии с потребностями Мьянмы», — отметили в Пекине.

В ведомстве также отметили, что Мьянма — дружественный сосед Китая. В Пекине «крайне обеспокоены землетрясением в Мьянме». В КНР выразили надежду, что правительство и народ страны-соседа как можно скорее преодолеет трудности.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек. Накануне на страну обрушились два мощных землетрясения. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили и в Таиланде.

Также ранее стало известно, что МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.