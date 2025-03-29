В промзоне Луганска начался пожар из-за падения обломков БПЛА

В промзоне Луганска начался пожар из-за падения обломков двух сбитых БПЛА

В промзоне Луганска начался пожар из-за падения обломков двух сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Горят складские помещения, пострадавших нет», — говорится в сообщении агентства. На месте работают оперативные службы, пожар ликвидируют.

Ранее российские следователи завели уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области.

22 марта стало известно, что российские военные с помощью средств ПВО сбили истребитель МиГ-29.