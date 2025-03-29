В Rutube опровергли информацию о блокировке сервиса в Турции

РИА Новости: видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

В российском видеохостинге Rutube опровергли информацию о блокировке сервиса на территории Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что затруднения с доступом к сайту видеохостинга могут быть связаны со «спецификой работы местных провайдеров».

29 марта пользователи интернета заявили, что сайт Rutube перестал открываться в Турции. Доступ к нему пропал у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Сообщалось, что местный регулятор BTK ограничил доступ к сервису из-за рекламы азартных игр.

Ранее сообщалось, что в России ограничили доступ к научной, научно-технической информации и статистике о VPN-сервисах. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года. При этом отмечалось, что информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа запрещена не будет.