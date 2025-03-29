Япония продлила исключение РФ из режима наибольшего благоприятствования

Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования

Власти Японии приняли решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями на Украине. Об этом пишет Nikkei.

По информации издания, решение было принято в ходе заседания правительства накануне. Это станет третьим по счету продлением. Мера вступит в силу 1 апреля, когда начнется новый финансовый год.

Импорт из государств, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года Япония сократила импорт из России на 32,2 процента по сравнению с маем 2023 года. В общей сложности импорт из России в прошлом месяце составил 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов).