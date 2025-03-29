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07:03, 29 марта 2025Мир

Япония продлила исключение РФ из режима наибольшего благоприятствования

Япония продлила исключение России из режима наибольшего благоприятствования
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии приняли решение продлить еще на год решение об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле в связи с событиями на Украине. Об этом пишет Nikkei.

По информации издания, решение было принято в ходе заседания правительства накануне. Это станет третьим по счету продлением. Мера вступит в силу 1 апреля, когда начнется новый финансовый год.

Импорт из государств, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года Япония сократила импорт из России на 32,2 процента по сравнению с маем 2023 года. В общей сложности импорт из России в прошлом месяце составил 64,25 миллиарда иен (406,5 миллионов долларов).

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